Новосибирск, , 09:54 — REGNUM В Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата в Москве завтра, 6 ноября, пройдёт церемония передачи частицы Вечного огня для Монумента Славы в Новосибирске. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии сибирского города.

В церемонии будут участвовать народный артист СССР Василий Лановой, представители Новосибирского землячества и ветеранских организаций, а также новосибирские чиновники.

Вечный огонь будет доставлен в Новосибирск на обновлённый в 2019 году мемориальный комплекс.

«Новосибирск одним из первых городов России поднимает эстафету празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», — подчеркнули в администрации города.

7 ноября Вечный огонь снова будет зажжён на Монументе Славы в Новосибирске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, территория Монумента Славы в Новосибирске реконструируется к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов в 2020-м году. Средства на комплексное благоустройство на условиях софинансирования выделялись из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Монумент Славы был открыт в Новосибирске 6 ноября 1967 года. Вечный огонь был зажжён от мартеновской печи на Чкаловском авиационном заводе.

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