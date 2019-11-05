Копенгаген, , 10:00 — REGNUM 4 ноября 22-летний норвежец Филип Мансхаус, обвиняемый в убийстве собственной сестры и в попытке организовать террористический акт, впервые за весь период судебного процесса выступил с заявлением в суде Осло.

«Я хотел защитить будущие поколения своей нации от уничтожения, на грани которого она находится», — заявил Мансхаус. Перед своим выступлением подсудимый исполнил нацистское приветствие. Подсудимый впервые с момента задержания 10 августа 2019 года высказался в зале суда по поводу своих действий. Мансхаус считает, что не должен нести наказание за содеянное. По решению суда, норвежец вновь отправится под стражу на четыре недели, однако в этот раз сможет получать корреспонденцию. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Адвокат Мансхауса Хилде Странд заявил, что расследование дела должно завершиться в течение декабря 2019 года. 7 ноября стороны ожидают получить отчет о том, в какой степени Мансхаус должен привлекаться к ответственности за свои действия.

В результате организованного подсудимым нападения на мечеть Аль-Нур в норвежском Бэруме никто не пострадал.