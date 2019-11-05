Москва, , 08:22 — REGNUM В Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Причиной предупреждения стал порывистый ветер. Период действует до 23:00 6 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, скорость ветра 5 ноября в Москве, по прогнозу синоптиков, будет достигать 10 м/с. Кроме того, в столицу придёт аномальное тепло, способное обновить рекорд за всю историю метеонаблюдений.

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