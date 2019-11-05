Гуанчжоу, Китай, , 06:54 — REGNUM Таможня столицы провинции Гуандун города Гуанчжоу на юге Китая раскрыла банду, занимавшуюся контрабандой бензина, сообщает агентство Синьхуа.

Таможня Гуанчжоу провела 17 сентября рейды с участием сотрудников муниципальных бюро общественной безопасности и береговой охраны в целом ряде городов провинции Гуандун. В результате 38 подозреваемых было схвачено, 11 судов и 808,5 тонн бензина изъято.

Расследование показало, что контрабандисты с 2016 года использовали специальным образом модифицированные суда для контрабанды топлива под видом клининговой компании города Дунгуань. Таким образом они контрабандой ввезли 75 тыс. тонн бензина на сумму 560 млн юаней (около $80 млн). Расследование продолжается.

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