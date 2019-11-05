Анадырь, , 06:39 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин наградил вмМоскве победителей IV Всероссийского конкурса «Семья года». Одной из лучших семей стали многодетные супруги с Чукотки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В номинации «Многодетная семья» одними из победителей признана семья Ивана и Юлии Вуквутагиных из Билибинского района Чукотки. Несмотря на возраст семьи — десять лет, у пары уже пять детей.

85 семей из всех регионов России были признаны «Семьями года».

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам опроса Общественной палатой РФ выяснилось, что более 35% семей с детьми в стране не пользуются положенными им по закону льготами — они о них попросту не знают.