Население РФ не очень хорошо осведомлено о положенных ему льготах, считает заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, эксперт в области семейной политикиАлла Тындик.
«Действительно население не очень хорошо осведомлено о мерах социальной поддержки, — сказала Тындик. — Возможно, причина в том, что для информирования граждан выбираются не всегда понятные населению каналы распространения информации. Она, например, может быть представлена в органах социальной защиты, где бывают далеко не все люди. В малых городах и селах люди могут просто не доезжать до тех же органов социальной защиты или МФЦ. Даже о таких крупных федеральных мерах, как материнский капитал, знают далеко не все, что подтвердили наши опросы, проведённые несколько лет назад. Нужно увеличивать количество распространяемой информации, использовать все доступные средства распространения».
Многодетным семьям в Бурятии помогут с оплатой ипотеки
В Бурятии действуют правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям. На поддержку имеют право мать или отец, у которых есть ипотека и у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок или последующие дети. Они могут получить не более 450 тыс. рублей, которые направляются на погашение задолженности по основному долгу, либо на погашение процентов.
В Татарии к началу сентября 2019 года льготами по налогам на имущество физлиц и земельному налогу воспользовались свыше 40 тыс. членов многодетных семей. Общая сумма льгот по ним превысила 25 млн рублей.
На каждого ребёнка предоставляется вычет на 5 кв. м квартиры или комнаты, на 7 кв. м жилого дома при уплате налога на имущество и уменьшается налоговая база на 600 кв. м с земельного участка (при уплате земельного налога).
В Татарии в 2019 году многодетным семьям с доходами ниже прожиточного минимума полагается 50% компенсация за детский сад. С 2020 году её увеличат до 100%.
В Татарии с 2020 года стартуют три новые меры поддержки для многодетных и малоимущих семей. Об этом было озвучено в ежегодном послании главы Татарии Рустама Минниханова Госсовету РТ, что оглашено в конце сентября 2019 года.
С 2020 года правительство республики вводит новое ежемесячное пособие для семей с пятью и более детьми. Семей, где от пяти детей, в республике более 1 тысячи, но получать пособие будут только те, чей доход ниже прожиточного минимума (их около 630). Размер пособия будет около 4,6 тыс. рублей в месяц.
Помимо этого, вводится электронный сертификат на лекарства на общую сумму 10 тыс. рублей в год на детей до трёх лет для малоимущих семей. Также от оплаты за детский сад освободят многодетные семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.
Напомним, в Татарии уже более 35 тыс. семей, где три и более ребёнка.
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