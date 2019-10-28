Льготы семьям с детьми в РФ установлены, однако пользуются ими далеко не все. Так, опрос, проведённый Общественной палатой РФ, показал, что более 35% семей с детьми в России не пользуются положенными им по закону льготами. Почему, удивится читатель. Всё просто — о них не знают.

Например, есть указ президента «О мерах социальной поддержки многодетных семей», в рамках которого для многодетных семей в 2019 году предусмотрено, например, безвозмездное предоставление земли в собственность, налоговые преференции, возможность выбирать время предоставления очередного отпуска, исходя из личных потребностей. А кто знает о льготах на авиабилеты? Вряд ли кто-то пользуется такой преференцией как еженедельный дополнительный выходной день для многодетных родителей, возможность получения которого предусматривает закон о поддержке многодетных семей. Кроме того, есть ряд региональных льгот. Подробнее о льготах ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ в трансляции ИА REGNUM.