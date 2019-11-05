Гватемала, , 06:51 — REGNUM На пресс-конференции президент Гватемалы Джимми Моралес охарактеризовал как успех своего правительства результаты действия режима чрезвычайного положения в 22 муниципалитетах на северо-востоке страны. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Моралес обозначил, что данная мера «сорвала планы наркотрафика по выращиванию, производству и экспорту наркотических веществ».

По данным, представленным главой государства, за два месяца действия режима ЧП вооружённые силы изъяли 15 т кокаина, 332 кг амфетамина и 75 бочек химических прекурсоров.