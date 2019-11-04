Великий Новгород, , 17:47 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 4 ноября, в День народного единства, впервые состоялся форум гражданских инициатив. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, в нём приняли участие более 800 человек.

Более 800 жителей области объединил первый Форум гражданских инициатив, прошедший в Великом Новгороде Пресс-центр Правительства Новгородской области

Участники форума представили 11 проектов, которые реализуются на средства регионального и муниципальных бюджетов. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, поздравляя жителей региона с праздником, в своём аккаунте в Instagram отметил, что День народного единства — праздник молодой, «потому каждый из нас может наполнять его собственным смыслом».

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области «Для меня это праздник тех людей, которые объединились вокруг общей идеи — идеи сделать свой дом, свой двор, свой парк, свой посёлок лучше. Благодаря активности этих людей в рамках проекта поддержки местных инициатив в регионе отремонтированы шесть домов культуры, построены две детские и четыре спортивные площадки, реализованы четыре проекта по освещению улиц и восемь проектов по ремонту дорог».

Особенно Никитин выделил проект «Дорога к дому», в рамках которого ремонтируются небольшие дороги в 142 населённых пунктах региона. Речь идёт о 134 км дорог, ведущих к социально значимым объектам.

https://www.instagram.com/p/B4cMicNoVRF/

По словам новгородского губернатора, в разработке и защите инициатив, как касающихся дорожных ремонтов, так и других направлений, принимали участие не меньше 35 тыс. жителей области.

«По сути, это целый город неравнодушных людей», — отметил губернатор Новгородской области.

По данным пресс-центра правительства Новгородской области, в территориальное общественное самоуправление (ТОСы) вовлечены более 54 тыс. жителей городских и сельских поселений региона.

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