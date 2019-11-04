Великий Новгород, , 11:04 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 4 ноября, 37 жителям Новгородской области вручили государственные награды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, церемония состоялась в рамках празднования Дня народного единства, награды вручил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Ордена Дружбы удостоились представители ветеранского движения — члены областного отделения и совета Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Владимир Клюкин и Олег Медведев, а также член правления областной организации Российского союза ветеранов Игорь Фурсов. Они исполняли интернациональный долг в Афганистане, несли службу в «горячих точках», сегодня ведут активную общественную деятельность. Губернатор поблагодарил их за помощь ветеранам, за активную военно-патриотическую работу со школьниками, за верность воинскому долгу и Отечеству.

Также Андрей Никитин отметил работу командира маловишерской поисковой группы «Память» Игоря Никитина, благодаря работе которой были установлены данные более 8 тыс. погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, уточнены имена почти 6 тыс. маловишерцев. Вклад Игоря Никитина в восстановление и сохранение истории района оценен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такая же награда была вручена сегодня ещё 13 новгородцами.

Реставратору Татьяне Бодиной присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Вместе с ней звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» удостоились хормейстер Центра культуры «Русич» Елена Афанасьева (Старая Русса) и председатель комитета культуры администрации Маловишерского района Наталья Ефимова.

Благодарность президента России получили четыре новгородца — жиловщик мяса и субпродуктов «Великоновгородского мясного двора» Вера Сергеева, техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники спортивной школы №3 Великого Новгорода Алексей Федорук, монтажник наружных трубопроводов «Треста-2» Виктор Будько, директор областного Дома народного творчества Алевтина Помельникова.

Ещё восемь жителей региона получили награды Новгородской области. Знак отличия «За заслуги перед Новгородской областью» получил председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Прогресс» Новгородского района Сергей Голубев. Медаль «Новгородская Слава» I степени получили председатель совета директоров агрохолдинга «Белгранкорм» Александр Орлов и министр финансов Новгородской области Елена Солдатова.