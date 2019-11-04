Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM Патриотические мероприятия, молодежные акции, выставки, фестивали национальных культур и праздничные концерты по случаю Дня народного единства проходят 4 ноября во всех муниципальных районах Ленинградской области.

«Сегодня перед Россией в целом, и перед Ленинградской областью — в частности — стоят новые масштабные задачи. Их выполнению призваны способствовать национальные проекты в самых важных, самых значимых для людей сферах, — заявил в своем поздравлении по случаю праздника губернатор региона Александр Дрозденко. — В День народного единства хочу от всей души поблагодарить жителей Ленинградской области за их вклад в развитие нашего региона, в будущее нашей любимой Родины — России!»

В полдень по московскому времени в Выборгском районе Ленинградской области началась акция, в ходе которой более 100 волонтеров с листами в цветах Российского флага соберутся в единый триколор. А в городе Бокситогорск стартовала праздничная концертная программа, посвященная государственному празднику.

В Всеволожске в эти минуты проходит фестиваль культурных традиций «Мы разные, но мы вместе», в Приозерске — IV муниципальный фестиваль национальных культур «В единстве наша сила», в Тосно — II Международный конкурс-фестиваль «Под небом Тосненским единым», в Волосово — XIX Областной фестиваль национальных культур «Славянское кольцо».

Во Дворце культуры «Строитель» города атомщиков Сосновый Бор начался городской праздник, посвященный Дню народного единства.

Ежегодный праздничный концерт «Я в мире, мир во мне» и праздничная концертная программа с участием творческих коллективов начнутся в 13:00 мск в культурно-досуговом центре поселка Мга Кировского района Ленинградской области.

В это же время стартуют праздничный концерт «Вся сила России в единстве народа» с участием государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица» в Лодейнопольском доме народного творчества имени Ю. П. Захарова, а также праздничный концерт и акция «Триколор» в районном центре культуры и молодежных инициатив поселка Большая Ижора Ломоносовского района.

В 14:00 концерты и праздничные программы начнутся в доме культуры «Железнодорожник» в Волхове, в культурно-досуговом комплексе в Кингисеппе, в Вознесенском культурно-спортивном комплексе и в Важинском клубном объединении в Подпорожском районе.

В 14:30 начнется акция «Хоровод единства» и вокально-хоровая ассамблея в Киришской детской школе искусств.

Начиная с 15:00 мск, зрителям покажут тематические номера и патриотические песни в праздничном концерте «Сильна Россия лишь тогда, когда она едина» в Доме культуры города Луга, начнется праздничное мероприятие «Славься Русь, Отчизна моя!» в Подпорожском культурно-досуговом комплексе, праздничный концерт с участием творческих коллективов в Доме культуры города Сланцы, праздничный концерт «В единстве народа-единство страны!» в Доме культуры в Тихвине.

Завершит праздничную программу в Ленинградской области в 18:00 мск вечер-концерт «Здесь все мое, и я отсюда родом», посвященный Дню народного единства, в селе Виннице (Подпорожский район) — столице вепсского края. Здесь же, в Вепсском центре фольклора, откроется выставка «Тихая моя родина».