Москва, , 04:25 — REGNUM Российский флот в Азиатско-Тихоокеанском регионе выполняет ряд задач, связанных с безопасностью в широком смысле слова. Об этом глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил накануне инвестиционного саммита в Таиланде в интервью изданию Bangkok Post.

Борьба с пиратством на море Mil.ru

Помимо военно-морских учений и дружеских заходов в порты Юго-Восточной Азии, Россия участвует в разработке практических мер в сфере безопасности в широком смысле слова.

«Это борьба с пиратством и незаконным рыбным промыслом, защита портов и всей инфраструктуры, поисково-спасательные операции на море, реагирование на стихийные бедствия», — цитирует Медведева пресс-служба правительства.

Делается немало и Москва готова наращивать сотрудничество в этой сфере, заявил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил о растущем росте товарооборота между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

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