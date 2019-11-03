Москва, , 17:20 — REGNUM Изменение погоды может отрицательно сказаться на общем самочувствии человека, так как перемена атмосферного давления может привести к недомоганию и обострению хронических заболеваний. Об этом сообщил врач-терапевт Виктор Лившин в интервью изданию «Вечерняя Москва».

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По словам врача-терапевта, реакция на изменение погодных условий индивидуальна и зависит прежде всего от возраста, имеющихся заболеваний и иммунитета человека.

«Реакция на изменение давления может проявляться в виде головных болей, неприятных ощущений в области грудной клетки, тяжести в ногах, слабости, могут произойти небольшие изменения в зрении», — предупредил Лившин.

Он отметил, что в группе риска находятся люди пожилого возраста, люди с хроническими заболеваниями, а также те, кто страдает артериальной гипертензией. Эксперт подчеркнул, что особенно остро недомогание могут чувствовать лица, страдающие диабетом, вегетососудистой дистонией и различными психосоматическими расстройствами.

В качестве профилактики специалист рекомендовал метеозависимым людям вести активный образ жизни и придерживаться правильного питания.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, специалисты погодного центра «Фобос» предупредили об «аномальном субтропическом тепле», которое придет в центральную Россию с 4 ноября.

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