Лос-Анджелес, США, , 17:02 — REGNUM Известный исполнитель, автор песен и дизайнер Канье Уэст стал участником шоу Джеймса Кордена «Carpool Karaoke». Этот выпуск получился довольно необычным: шоумен взял интервью у исполнителя прямо в самолете.

Канье Уэст Piotr Drabik

Когда журналист спрашивал его о семейной жизни, Канье ответил: «Самое главное богатство в жизни — дети. Так что чем их больше, тем лучше. Я хочу семерых». Репер также ответил, что после свадьбы его отношения с женой, Ким Кардашьян, заметно улучшились.

По информации российского новостного портала 101.ru, ранее его жена отмечала, что четверо детей для нее — максимум.

«Многие думали, что быть женатым — не круто. Но мнения изменились, когда женился я», — добавил знаменитый артист.