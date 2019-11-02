Лос-Анджелес, США, , 13:14 — REGNUM Популярная модель и участница телешоу Ким Кардашьян подала судебный иск на компанию iHandy, которая без разрешения использовало её изображения в рекламе известного приложения Sweet Cam. Об этом сообщает Buro 24/7.

Ким хочет не только получить финансовую компенсацию, но и узнать, какую сумму компания заработала на использовании её изображения.

Представители iHandy настаивают, что не знали о том, кто именно изображен на фотографии и не узнали на ней Ким. Источники утверждают, дата заседания для рассмотрения дела пока не назначена.