Кишинёв, , 01:36 — REGNUM Треть населения Молдавии — русскоязычные граждане, и одна из основных задач — сохранение межэтнического мира и согласия в Молдавии. Об этом заявил 1 ноября на открытии в Кишиневе II форума национальностей президент Молдавии Игорь Додон, передает ИА REGNUM.

Додон отметил, что много лет «недалекие политики стравливали людей, но простые граждане оказались умнее и дальновиднее тех, кто ими управлял». «Мы сумели договориться на юге страны [в Гагаузии], надеемся договоримся и на востоке — в приднестровском регионе», — сказал президент.

Он добавил, что все проживающие в Молдавии — «часть нашего многонационального народа». «Благодаря широкому национальному консенсусу нам удалось мирно устранить олигархический режим и достичь стабильности и спокойствия в стране», — добавил глава государства.

«Мы хотели бы, чтобы все этносы чувствовали себя в Молдавии как в родном доме. Другого у нас нет», — подвел итог Игорь Додон.

ИА REGNUM напоминает, что за все годы независимости в Молдавии ни один человек не был привлечен к уголовной ответственности по многочисленным зафиксированным фактам публичного разжигания межнациональной розни и ненависти в отношении проживающих в стране русских и русскоязычных граждан.

Уголовное дело, заведенное под давлением общественности и СМИ в 2008 году в отношении директора газеты Timpul Константина Тэнасе, заявившего в ходе митинга, что «Молдавия должна избавиться не только от Воронина и коммунистов, но и от русских», было закрыто коммунистическими властями в августе 2009 года, накануне передачи власти в Молдавии Альянсу за европейскую интеграцию. Впоследствии Тэнасе неоднократно выдвигался на получение государственной Национальной премии Молдавии и в 2012 году стал ее лауреатом. А после смерти Тэнасе в 2014 году в честь него была названа одна из улиц Кишинева.

А в 2013 году судебные инстанции Молдавии отклонили ряд исков в отношении бельцкого учителя-русофоба Виктора Кравченко, «прославившегося» после публикации в интернете видеозаписи, сделанной на уроке, на котором учитель, используя нецензурную лексику и угрозы физической расправы, оскорбляет русскоязычное население Бельц, представляющее в этом городе большинство.

В более чем двадцатиминутном видеоролике учитель, в частности, произносит следующие слова: «Русские оккупанты! Нажрали морды на молдавской земле! Выйдет закон, мы вас уничтожим!» Бельцкий суд, отклонивший иск группы жителей Бельц о принесении Виктором Кравченко публичных извинений, «аргументировал» это тем, что оскорбления «не были нанесены публично». В свою очередь прокуратура попросту прекратила расследование в отношении Кравченко, не найдя в его словах состава преступления.

В 2018 году молдавский Cовет по противодействию дискриминации и обеспечению равенства признал дискриминационными высказывания тогдашнего министра транспорта и дорожной инфраструктуры Юрия Киринчука о русских, которых он назвал «лентяями и пьяницами». Совет обязал Киринчука извиниться, но тот этого так и не сделал.