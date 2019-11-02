Менло-Парк, США, , 01:19 — REGNUM Сын бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова Виталий якобы стал владельцем дорогостоящей недвижимости в калифорнийском городе Менло-Парк, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По сведениям издания, сделка была совершена с участием Deutsche Bank. В результате владельцем офисного комплекса, оценённого в $72 млн, якобы стал Виталий Юсуфов. Недвижимость была передана фирме Willow Project, принадлежащей Юсуфову, в мае 2018 года.

Как следует из сообщения, основные сомнения комитета Deutsche Bank по репутационным рискам в США были связаны с происхождением крупной суммы, предложенной за недвижимость.

Напомним, Игорь Юсуфов занимал пост министра энергетики России в 2001—2004 годах. Также он возглавлял совет директоров «Роснефти» и «Транснефтепродукта». В 2003—2013 годах Юсуфов входил в совет директоров «Газпрома».