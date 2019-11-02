Рига, , 00:14 — REGNUM Общественное движение «Латвия работает» (Latvija strādā) провело опрос среди латышской эмиграции о том, какие могли бы быть причины их возвращения на родину — пишет портал LA.

В опросе на сайте движения приняло участие более 1000 человек из Германии, Великобритании, Ирландии, Норвегии, Швеции, США и Канады, которые покинули Латвию в течение последних 15 лет.

Организаторов интересовало, что является главным побудительным мотивом для возвращения в Латвию? 61% опрошенных ответили, что это друзья и воссоединение с семьей.

21% эмигрантов воспринимают культуру и среду в которой они оказались, как чужую. Но только 10% из них видят сегодня возможность жить в Латвии в таких же благополучных условиях в каких живут заграницей.

Почти треть уехавших, 28%, эмигрировала по побуждению друзей, или родственников уже нашедших работу рубежом.

52% эмигрантов сказали, что уехали из страны потому что потеряли веру в позитивные изменения в политике и экономике на родине.

Цель общественного движения Latvija strādā способствовать реэмиграции. На сегодняшний день им удалось вернуть в Латвию 130 человек.

С 1989 года Латвия потеряла 720 тысяч человек или 27% населения По расчетам По данным департамента ООН в области демографической и социальной статистики за 2018 год, население ЛР сокращается со средней скоростью 62 человека в день, или 22 630 человек за год