Санкт-Петербург, , 19:47 — REGNUM На прошедших слушаниях проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2020−2022 годы вице-губернатор города Николай Бондаренко сообщил, что уже составлен перечень фасадов зданий, являющихся объектами культурного наследия и требующих реставрации. Всего в этом списке 255 домов, в 2020 году планируется подготовить проекты ремонта 65 из них, сообщает местное издание «Фонтанка.ру». На эти цели в бюджете города заложены 185 млн рублей, которые получит Комитет по охране памятников Петербурга.

Вице-губернатор добавил, что с 2021 года на ремонт фасадов данных объектов культурного наследия планируется выделять 2 млрд рублей ежегодно. Он также отметил, что в первую очередь будут отреставрированы здания, находящиеся в собственности города.

«Фонтанка.ру» отмечает, что средства на ремонт фасадов будут выделены из доходов бюджета города от туристического сбора.