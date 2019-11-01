Токио, , 19:39 — REGNUM Японский авиаперевозчик ANA открыла продажу билетов на рейс из Токио во Владивосток, первая доступная дата — 16 марта. Планируется, что по маршруту будут летать самолеты дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, сообщает информационный портал Travel.ru.

Сотрудники авиакомпании рассказали, что самолет из Токио (аэропорт Narita) будет отправляться во Владивосток по понедельникам в 13.35 и по пятницам в 12.15, ориентировочное время в пути составит 3 часа 25 минут. Обратные рейсы будут отправляться ближе к вечеру — в 19.10 по понедельникам и в 18.00 по пятницам. Цена на билеты стартуют со 157 евро (11 177 рублей по курсу на 1 ноября 2019 года) в одну сторону и 164 евро (11 675 рублей) туда-обратно, багаж весом до 23 килограммов входит в стоимость.

Отметим, что это первый маршрут ANA в Россию. Ожидается, что и другие японские авиакомпании последуют за ней — так авиаперевозчик JAL заявил о своем намерении открыть рейс по маршруту Токио-Владивосток.