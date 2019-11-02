Тегеран, , 10:20 — REGNUM 1 ноября Саудовская Аравия освободила 19 иранских рыбаков, задержанных в декабре 2018 и в феврале 2019 года по обвинению в нарушении территориальных вод. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

11 рыбаков были задержаны в декабре 2018 года и 9 человек в феврале 2019 года, передает информационное агентство. МИД Ирана сообщило, что из-за морских волн рыбаки потеряли управление и случайно вошли в территориальные воды Саудовской Аравии.

Похожий случай произошел в 2017 году, когда три иранских судна с лицензией на рыбную ловлю в результате шторма оказались в саудовских территориальных водах. Тогда береговая охрана Саудовской Аравии открыла огонь по двум из них и убила одного рыбака.