Москва, , 18:32 — REGNUM Многодетный отец из Хабаровска Денис Лисов вернётся в Россию вместе с тремя несовершеннолетними дочерьми после судебных тяжб с органами опеки Швеции, которые пытались изъять у него детей после болезни матери. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой, по поручению которой семье оказывалась помощь.

Лисов обратился к Кузнецовой после того, как был задержан по международному ордеру в Польше. Он приехал туда вместе с дочерьми, которых забрал из замещающей семьи в Швеции, где ранее проживали Лисовы. Девочки были изъяты после того, как серьёзно заболела их мать — органы опеки Швеции сочли невозможным их воспитание одним отцом.

После получения обращения аппарат уполномоченного, как говорится в сообщении, находился на постоянной связи с консульским отделом посольства РФ. «Очень важно, чтобы оказывалась медицинская помощь в полном объёме, и образовательные услуги, чтобы дети не были выключены из этого процесса», — рассказала тогда Первому каналу Анна Кузнецова.

Польский суд отказал шведским властям в удовлетворении требований о принудительном возвращении детей. При содействии Совета отцов детский омбудсмен организовала перелёт Лисовых — 3 ноября они прибудут в Москву, после чего отправятся в Хабаровск.

Кузнецова поблагодарила судебные органы Польши «за взвешенное решение в интересах детей». «Ситуация была непростая — человек оказался в трудной жизненной ситуации на территории чужого государства. Надеюсь, что теперь у них всё будет хорошо», — сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка.

Ранее Кузнецова помогла вернуть в Россию мальчика, вывезенного в Таджикистан и брошенного там родной матерью. В настоящее время он размещён в социально-реабилитационном центре Дагестана, ему подыскивают приёмную семью. «Я рада, что всё больше детей возвращаются на Родину, все дети должны быть дома», — заявила омбудсмен Анна Кузнецова.