Москва, , 18:13 — REGNUM В Совете Федерации сегодня, 1 ноября, 20 детей и подростков из разных регионов России получили медалиРоссийского союза спасателей «За мужество в спасении». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, среди награждённых — 15-летний житель села Грузино Чудовского района Михаил Дмитриев.

Награждение Михаила Дмитриева в Новгородской области Управление Росгвардии по Новгородской области

6 апреля 2019 года Михаил спас двух школьников, провалившихся под лёд.

«Возвращаясь домой, он услышал крики о помощи и увидел, что его сосед пытается вытащить двух школьников, провалившихся под лед. Сначала юный герой помог вытащить первого мальчика и доставить его на берег, затем вернулся за вторым ребенком», — сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Награды получили 20 ребят из Башкирии, Бурятии, Дагестана, Приморского, Хабаровского краёв, Астраханской, Вологодской, Воронежской, Кировской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Псковской, Тамбовской, Томской, Челябинской и Ярославской областей, а также из Югры.

Торжественная церемония награждения состоялась в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Награды ребятам, проявившим личное мужество в экстремальных ситуациях и спасших людей, вручаются уже в шестой раз.

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