Санкт-Петербург, , 18:04 — REGNUM Жители Центрального района Санкт-Петербурга 1 ноября пикетировали здание городской прокуратуры с требованием не допустить застройку «Сада на Неве». В социальных сетях участники акции сообщили, что к ним вышел сотрудник надзорного ведомства и побеседовал. Они намерены продолжить пикеты и впредь.

Петербуржцы выступают против вывода «Сада на Неве» из перечня зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), что лишило его защиты от застройки. В среду, 30 октября, петербургский парламент поддержал предложение Смольного застроить сад судебным кварталом. На том участке, где ранее предполагалось поселить судей, на набережной Малой Невы, теперь будет разбит арт-парк «Тучков буян» по инициативе губернатора Александра Беглова.

Теперь Беглову предстоит подписать закон о новом перечне ЗНОП. «В случае же подписания закона жители выйдут в суд», — обещают активисты.

В суд намерен обратиться и депутат ЗакСа от «Яблока» Борис Вишневский. Он напомнил, что в Центральном районе на жителя приходится около 4 кв. метров зеленых насаждений, в то время как норматив составляет 6 кв. метров. Закон Петербурга запрещает выводить из списка ЗНОП зеленые зоны в таком случае.

Кроме того, Смольный предложил в качестве компенсации за потерю «Сада на Неве» шесть небольших участков в разных уголках Центрального района, но, как указал Вишневский, они не представляют собой скверов, а лишь являются полосками уличного озеленения вдоль бульваров. Речь идет об участках на улицах Черняховского и Захарьевской, на набережных Обводного канала, Синопской и Воскресенской, а также близ моста Александра Невского.

Городское правительство пообещало, что все-таки сделает из них полноценные рекреационные зоны, а все деревья, которых лишится «Сад на Неве», будут заботливо перевезены на новые места.

Тем не менее, жители Центрального района полагают, что у них «пытаются украсть последние, полноценные зеленые зоны на набережной с видом на Неву».

«Если беззаконие будет продолжаться, в будущем мы потеряем зеленую зону у Сенатской площади и Летний сад, тоже спилят и застроят. Руки прочь от наших садов, парков и скверов», — написал петербуржец Алексей.

Местная жительница Евгения обратила внимание, что «иногда встречается мнение, что сад запущен и напоминает пустырь с кустами», потому жалеть о нем нечего. «А благоустроить слабо? Когда-то там даже скамейки были», — возметилась она.

«Посадить там ещё деревья и все! Не застраивать наш сад на Неве!» — согласилась с ней петербурженка Виктория.

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