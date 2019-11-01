Москва, 1 ноября 2019, 17:09 — REGNUM Творческие делегации 75 стран исполнят военные песни на одной из центральных концертных площадок Москвы во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Об этом журналистам рассказал сопредседатель общественного движения «Бессмертный полк», народный артист СССР Василий Лановой рассказал в пятницу на пресс-конференции в Москве.
В свою очередь пресс-секретарь движения Светлана Конева заявила, что «Бессмертный полк» «приглашает всех, чтобы они стали членами нашей большой семьи»
Движение «Бессмертный полк» в 2019 году в зарубежных странах собрало 850 тыс. человек.
По словам Светланы Коневой, «к движению «Бессмертный полк» в странах ближнего и дальнего зарубежья в 2019 году присоединились 850 тыс. человек».
Напомним, «Бессмертный полк» — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в ВОВ. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». Название «Бессмертный полк» появилось в 2012 году в Томске, в 2013 году акция распространилась на 120 городов, годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах.
С 2015 года акция официально стала общероссийской.