Москва, , 17:09 — REGNUM Творческие делегации 75 стран исполнят военные песни на одной из центральных концертных площадок Москвы во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом журналистам рассказал сопредседатель общественного движения «Бессмертный полк», народный артист СССР Василий Лановой рассказал в пятницу на пресс-конференции в Москве.

«Я пригласил международное движение на «Бессмертный полк», на торжественное 75-летие Победы в Москву, чтобы встретиться в День Победы. Мы планируем 9 мая собрать творческие делегации 75 стран и соединить их на одной из центральных площадок Москвы на сцене. Мы хотели бы вместе с потомками участников антигитлеровской коалиции и антифашистского движения спеть наши любимые военные песни», — цитирует слова Василия Ланового ТАСС.

В свою очередь пресс-секретарь движения Светлана Конева заявила, что «Бессмертный полк» «приглашает всех, чтобы они стали членами нашей большой семьи»

Движение «Бессмертный полк» в 2019 году в зарубежных странах собрало 850 тыс. человек.

По словам Светланы Коневой, «к движению «Бессмертный полк» в странах ближнего и дальнего зарубежья в 2019 году присоединились 850 тыс. человек».

«Может быть, для России эта цифра не очень большая, но для меня огромная, потому что из маленьких ручейков собирается огромное море. Мы не соревнуемся: какой-то полк собирает 50 человек, какой-то 5 тыс. Мы приглашаем всех, чтобы они стали членами нашей большой семьи», — подчеркнула Светлана Конева.

Напомним, «Бессмертный полк» — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в ВОВ. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». Название «Бессмертный полк» появилось в 2012 году в Томске, в 2013 году акция распространилась на 120 городов, годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах.

С 2015 года акция официально стала общероссийской.