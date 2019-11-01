Москва, , 16:57 — REGNUM В течение пяти лет десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития будет выделено до 100 млрд рублей в течение пяти ближайших лет. Об этом 1 ноября заявил вице-премьер России Виталий Мутко.

«Мы рассматриваем в течение пяти лет до 100 миллиардов рублей пока на меры поддержки этих десяти субъектов», — заявил Мутко.

Эти средства предназначаются для решения наиболее острых вопросов и в качестве дополнительного стимула для развития этих регионов.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев называл 10 наболее проблемных регионов со «слабой экономикой». Это регионы, которые заняли худшие позиции в рейтинге по четырём показателям: среднедушевым доходам жителей, доле населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработице и инвестициям в основной капитал. Всего в списке — десять регионов: Адыгея, Алтайский край, Алтай, Калмыкия, Карелия, Тува, Чувашия, Курганская область, Псковская область, Марий Эл.