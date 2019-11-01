Пули-Хумри, Афганистан, , 16:44 — REGNUM 31 октября официальные представители губернатора афганской провинции Баглан (столица провинции — Пули-Хумри) заявили, что на территории столицы этого региона будет построена система снабжения питьевой водой.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», строительство этой системы снабжения питьевой водой планируется завершить в ближайшие шесть месяцев.

По словам официальных представителей губернатора провинции Баглан, стоимость реализации проекта строительства системы составит 170 тысяч долларов, которые были предоставлены Фондом Ага Хана.

Согласно вышеупомянутому заявлению, этот проект является важным шагом в деле развития провинции и позволит повысить уровень жизни простых людей.

Жители города Пули-Хумри выразили свою благодарность Фонду Ага Хана за инвестиции в строительство системы снабжения питьевой водой и выразили надежду, что в ближайшем будущем все жители провинции будут иметь постоянный и бесперебойный доступ к чистой питьевой воде.