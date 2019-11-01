Минембве, , 11:32 — REGNUM В Организации Объединенных наций (ООН) выпустили предупреждение о межплеменных столкновениях в области Физи провинции Южное Киву, где вооруженные этнические группировки ведут боевые действия уже более полугода. Об этом сообщает Deutsche Welle Swahili.

На пресс-конференции в городе Киншаса глава Комиссии ООН по правам человека в ДР Конго Абдулазиз Тиойе заявил, что ситуацию в сфере безопасности в районе Физи необходимо улучшить как можно быстрее.

Тиойе подчеркнул, что призывы, разжигающие межплеменную ненависть, угрожают безопасности всего региона.

«Столкновения, происходящие в Минембве с марта, имеют истоки в разжигании межплеменной ненависти между враждующими этносами. Мы стали свидетелями межэтнической ненависти среди граждан ДР Конго, что усложняет ситуацию. Необходимо наставить каждого человека на путь истинный, в особенности тех, кто коварно провоцирует эти столкновения, а ответственность лежит на тех, кто занимает руководящие посты», — заявил Тиойе.

По данным ООН, более 73 деревень были сожжены этническими группировками, среди них — четыре деревни этноса беньямуленге. Также в конфликты втянуты этносы бембе, ньинду, фулиру и вира.

«Мы хотим напомнить всем, что разжигание ненависти на этнической почве — преступления, за которые следует предстать перед международными судами, а все, причастные к межэтническим беспорядкам, должны преследоваться в национальных и международных судах. Мы можем выявить причину этих столкновений, а также личности всех, кто разжигает межплеменную ненависть», — заявил Тиойе.

В ООН отмечают, что для разрешения конфликта метода переговоров недостаточно, и необходимо полноценное военное вмешательство для восстановления мира и порядка.