Санкт-Петербург, , 09:56 — REGNUM Водитель большегрузного автомобиля подозревается в хищении крупного груза фиников, которые он должен был доставить из Петербурга в Москву, но по дороге в столицу пропал. О раскрытии кражи сообщает 1 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, о пропаже 26 тонн фиников, которые находились в полуприцепе грузового тягача, в полицию сообщил гендиректор коммерческой фирмы. Автомобиль Frieghtliner с грузом сушеных фиников на сумму более 1,5 миллиона рублей пропал в ночь на 29 октября на 77-м км автодороги А-120 в Ленобласти. Общий ущерб, с учетом автомобиля, составил около 3,5 миллиона рублей.

«В момент пропажи автомобилем управлял 32-летний водитель, который должен был доставить груз в Москву», — уточнили в полиции.

Отследить местонахождение большегруза удалось в тот же день благодаря маячку системы слежения «ЭРА-ГЛОНАСС» — машина без груза была найдена в деревне Ушаки Тосненского района Ленобласти. После чего сотрудники полиции Гатчинского района в результате оперативно-разыскных мероприятий у дома 115 по Волхонскому шоссе обнаружили и полуприцеп.

«Задержан водитель указанного транспортного средства, который изобличен в хищении указанного груза», — отметили в ГУ МВД.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

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