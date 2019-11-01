Екатеринбург, , 10:01 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга надеется на реновацию Литературного квартала, рядом с которым возведут будущий храм Святой Екатерины. Об этом заявил глава городского управления культуры Илья Марков, сообщает ТАСС.

Чиновник рассказал, что власти ведут переговоры с Фондом святой Екатерины по вопросу возможной реновации. В квартале расположены камерный театр и несколько музеев, добавил руководитель.

«Мы, конечно, предполагаем наше участие в разработке предстоящего проекта строительства, чтобы все сохранить максимально», — сказал Марков.

Как сообщало ИА REGNUM, храм Святой Екатерины будет построен на месте здания бывшего Уральского приборостроительного завода. Такой выбор сделали большинство участников общегородского опроса 13 октября 2019 года.

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