Санкт-Петербург, , 09:33 — REGNUM В первый день последнего месяца осени Санкт-Петербург окажется в тыловой части циклонического вихря, уходящего на восток. Об этом 1 ноября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Первый снег в спальном районе Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Циклонический вихрь — потоки воздуха, которые на непродолжительное время с огромной силой закручивает циклон.

«Ветер северо-западный 5−10 м/с, порывистый», — предупредил специалист петербуржцев.

Воздух в городе на Неве в пятницу немного прогреется. Вместо минуса, который с начала недели показывал термометр, будет небольшой плюс — от 2 до 4 градусов. В Ленинградской области будет от минус 1 до +4 градусов.

Погода ожидается облачной с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега, вечером возможна гололедица.

«Атмосферное давление будет слабо расти, и барометры покажут 759 мм рт. ст., что немного ниже нормы», — резюмировал Леус.