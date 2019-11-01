Москва, , 06:50 — REGNUM В Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Сообщение об этом появилось на сайте Гидрометцентра России.

Указано, что причиной является гололедно — изморозевое отложение. Период предупреждения действует до 2 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха в дневное время составит от 0 до — 2 градусов. На дорогах местами гололедица. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.

На метеостанции ВДНХ в 3:00 было зафиксировано 1,7 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный со скоростью 1 м/с. Атмосферное давление составило 750 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 72%.

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