Брянск, , 20:48 — REGNUM На совещании с губернатором Брянской области Александром Богомазом глава регионального департамента ТЭК и ЖКХ Олег Андрианов рассказал о выполнении в области национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает официальный сайт правительства Брянской области. По словам Андрианова, работы ведутся быстрее среднего по России — в Брянской области уровень выполнения задач в настоящее время составил 73% при среднероссийском уровне в 54%.

В соответствии с постановлением Правительства региона в 2019 году запланирована реконструкция и благоустройство 63 пространств в 37 муниципальных образованиях. Общая сумма средств, выделенных на эти цели, составляет свыше 380 млн рублей, при этом 373,19 из них — субсидия из федерального бюджета.

Глава департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области отчитался о завершении благоустройства на 56 площадках в 33 муниципальных образованиях, отметив, что близятся к завершению работы на еще семи территориях в семи муниципальных образованиях.

Он также подчеркнул, что решения о благоустройстве пространств принимаются жителями соответствующих муниципальных образований путем рейтингового голосования за те или иные объекты. Всего в 2019 году в подобных голосованиях приняло участие более 45 тысяч человек.