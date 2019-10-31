Тверь, , 19:55 — REGNUM Электроснабжение домов, в которых проживают около 11 тысяч человек, восстановлено в Тверской области за минувшие сутки — с 19:00 30 октября по 19:00 31 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Ситуация с возобновлением электроснабжения в населенных пунктах области находится на постоянном контроле губернатора Игоря Рудени.

«Ответственные за возобновление электроснабжения структуры должны проконтролировать подключение каждого жилого дома, каждого потребителя», — поставил ранее задачу глава региона.

На данный момент полностью восстановлено электроснабжение в Бежецком, Краснохолмском, Калязинском, Кесовогорском, Андреапольском, Бельском, Западнодвинском, Жарковском, Конаковском, Старицком, Оленинском, Ржевском, Зубцовском, Калининском, Конаковском, Рамешковском, Пеновском, Селижаровском районах, Кашинском и Нелидовском городских округах.

По данным «Россети Центр Тверьэнерго», с 6:00 запитано семь воздушных линий 35кВ, осуществляющих электроснабжение Максатихинского района и Удомельского городского округа. Продолжаются работы на сетях 35 кВ, 110 кВ по ряду направлений, в том числе на линиях Красное Знамя — Козлово, Угловка — Хмелевка, Угловка — Бочановка.

Работа по ликвидации последствий урагана, пронесшегося над регионов 27−28 октября, продолжается — в регионе работает более 280 аварийных бригад: это 1,2 тыс. человек и 400 единиц техники. В регион дополнительно направлены линейные бригады Россетей, специализирующиеся на линиях высокого напряжения.