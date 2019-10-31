Москва, , 14:19 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов призывает 7 ноября присоединиться к митингам в защиту идеалов Октября и в поддержку Павла Грудинина.

«В день Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября призываю присоединиться к нашим массовым акциям в защиту идеалов Октября, идеалов социальной справедливости, в защиту народных предприятий и в поддержку Павла Грудинина», — отметил Зюганов.

Он осудил преследование кандидата в президенты РФ от КПРФ на выборах 2018 года, директора подмосковного совхоза имени В. И. Ленина Грудинина.

«Мы требуем от руководства России принять все необходимые меры, чтобы остановить разрушение успешного предприятия, прекратить судебный и правоохранительный произвол, восстановить условия для нормальной жизни и деятельности тысяч работников и жителей поселка совхоза имени Ленина», — указал коммунист.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 29 октября Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров «Совхоза имени Ленина», которые добивались взыскания с директора предприятия более 2 млрд рублей. Суд постановил взыскать с Грудинина в пользу истцов 1 млрд 66 млн 219 тысяч рублей. Кроме этого, ответчику придётся уплатить госпошлину в размере 104 тысячи рублей.

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