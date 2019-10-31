Ростов-на-Дону, , 14:14 — REGNUM В Ростовскую область пришли морозы. Температура воздуха опускается до минусовых отметок ночью, сообщает ИА REGNUM.

Так, согласно оперативному прогнозу синоптиков, опубликованному на официальном сайте регионального управления МЧС, в ночь на 31 октября температура воздуха составляла — 3 градуса, при прояснениях — до — 6 градусов. Заморозки в ряде районов сопровождал небольшой дождь и снег.

В течение дня существенных осадков не ожидается. Ветер западный и северо-западный будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду.

В северо-восточных и южных районах сохранится высокая пожароопасность.

ИА REGNUM напоминает, что сотрудники дорожной полиции призывают автомобилистов своевременно заменить летнюю резину на зимнюю.

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