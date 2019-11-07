Москва, , 15:04 — REGNUM И мужчины и женщины в России относятся к властям одинаково плохо. Об этом сообщает ИА Красная Весна по результатам опроса АКСИО-8, проведенного среди более чем 85 тысяч жителей РФ.

Обобщенные распределения ответов на вопрос №13 об удовлетворенности властью в зависимости от пола респондентов © ИА Красная Весна

Обобщенные распределения ответов на вопрос №13 об удовлетворенности властью в зависимости от пола респондентов © ИА Красная Весна

На вопрос о том, «насколько вы удовлетворены отношением российской власти к народу России?», лишь по 10/% мужчин и женщин ответили, что это отношение их вполне устраивает. Недовольны тем, как власть относится к народу, 74% мужчин и 70% женщин — данные примерно одинаковые, но мужчины чаще высказываются более резко. Они же реже не могут определиться с ответом (14% сомнений против 19% у женщин).

Если плюс тут в том, что на почве отношения к власти семейному непониманию возникнуть сложно, то жирный минус — в том, что власть выстроила свое отношение с обществом так, что теперь негативное к ней отношение стало объединяющим фактором.

Обобщенное распределение ответов на вопрос №13 об удовлетворенности властью © ИА Красная Весна

При этом, как уже сообщалось, в сумме 10% отношением власти довольны, 72% —недовольны и 18% не нашли ответа. Если распределить не ответивших пропорционально ответившим, то получается, что к власти неприязненно относятся 87% граждан, а одобрительно — только 13%.

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