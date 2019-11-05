Москва, , 12:03 — REGNUM Во всех социальных слоях российского общества доминирует мнение, что Российская Федерация не является социальным государством, — об этом говорят результаты масштабного всероссийского опроса АКСИО-8, в котором приняли участие более 85 тысяч человек. Об этом сообщает ИА «Красная Весна».

Распределение ответов на вопрос №12 о наличии/отсутствии в России социального государства в зависимости от того, к какому социальному слою относят себя респонденты © ИА Красная Весна

Ответ на вопрос о наличии или отсутствии в России социального государства оказывался положительным в высших слоях общества в четыре раза чаще, чем в низших (24% против 6%), однако во всех группах доля тех, кто отрицает наличие социального государства, в разы выше доли тех, кто думает иначе. При этом, хотя в «низшем» слое число негативно настроенных респондентов максимально: 71%, в «высшем» оно тоже достаточно велико: 44%.

Распределение ответов на вопрос №12 о наличии/отсутствии в России социального государства в зависимости от того, к какому социальному слою относят себя респонденты © ИА Красная Весна

Личный опыт взаимодействия с государством по социальным вопросам становится той основой, которая позволяет человеку сделать его же личный вывод о наличии социального государства в России. При этом чем выше положение человека, тем проще ему установить контакт с властью, и тем выше вероятность, что он сочтет социальное государство существующим. Чем ниже на «социальной лестнице» стоит человек, тем труднее ему установить контакт с властью, тем более объяснимо его к ней отношение — и закономернее ответ на заданный вопрос.

Это не единственная закономерность, которая бросается в глаза. Видно, что во всех слоях общества, от высшего до самого низкого, число тех, кто не считает Россию социальным государством, значительно выше числа тех, кто считает. Разница в соотношении: в высшем слое вторых вдвое больше, чем первых, в низшем — в 12 раз. Если мы посмотрим на ответы респондентов в зависимости от их доходов, то увидим примерно такое же положение. Причем даже богатые (у кого на человека в семье доход от 50 тыс. и выше) очень редко считают Россию социальным государством, что уж говорить про бедных (с доходом менее 9%).

Распределение ответов на вопрос №12 о наличии/отсутствии в России социального государства в зависимости от душевого дохода в семьях респондентов за май 2019 г © ИА Красная Весна

Но вот что интересно: когда уровень жизни людей так сильно различается, но они дают близкие ответы на один и тот же вопрос, значит ли это, что под социальным государством они понимают одно и то же? Казалось бы, соцподдержка при капитализме должна направляться именно малоимущим, и у них есть основания судить, достаточна она или нет.

Распределение ответов на вопрос №12 о наличии/отсутствии в России социального государства в зависимости от самооценки уровня собственных доходов © ИА Красная Весна

Однако соответствующие выводы делают и их обеспеченные сограждане — почему? Потому что говорят за него, подразумевая, что им-то нормально, а вот бедным — плохо? Скорее, здесь находит выражение другое — неуверенность богатых в стабильности своего статуса, в том, что сейчас, при наличии денег, им соцподдержка не нужна, но «случись чего» — и она понадобится, а при отсутствии социального государства ее получить невозможно.

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