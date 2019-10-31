Екатеринбург, , 11:42 — REGNUM Двухэтажную усадьбу М.А. Нурова в Екатеринбурге выставили на продажу. Объявление размещено на сайте N1.

Памятник градостроительства и архитектуры регионального значения XIX века готовы уступить за 75 млн рублей. Продавцом является ООО «Корпорация «Маяк».

»Земельный участок в собственности, площадь участка — 1,8 тыс. квадратных метров», — указано в тексте объявления.

Продавец считает, что в усадьбе можно организовать «бизнес-центр для работы с клиентами». Отметим, что здание располагается рядом с местом, где ранее была снесена телебашня и будет построена ледовая арена УГМК.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября 2019 года в Челябинске продали исторический особняк XIX века за 2 млн рублей. Дом А. А. Агрова — И. П. Кузнецова является объектом культурного наследия регионального значения.

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