Симферополь, , 10:04 — REGNUM В министерстве здравоохранения Республики Крым подтвердили факт гибели в автоаварии на территории подмосковного Солнечногорска директора Крымского медицинского информационно-аналитического центра Ивана Сагайдака.

«(Иван Сагайдак) действительно погиб. Тело в Крым везти не будут. Он из Воронежа, поэтому похоронят в Воронеже. Министр (здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов) будет решать, какие траурные мероприятия», — цитирует «Крыминформ» заместителя министра здравоохранения Крыма Николая Деркача.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 29 октября, на платном участке трассы М-11. Toyota, в которой находились чиновники, врезалась в отбойник и перевернулась. В результате аварии погиб директор медицинского информационно-аналитического центра Иван Сагайдак. Также в машине находились начальник управления стратегического развития крымского минздрава и замминистра здравоохранения республики, последний был за рулём.

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