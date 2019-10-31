Москва, , 08:25 — REGNUM В Москве 31 октября температура воздуха опустится до отрицательных значений. Об этом сообщает центр «Фобос».

"Столичный регион окажется под влиянием гребня антициклона. В такой ситуации погода ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, и обойдется без существенных осадков, а вот на дорогах и тротуарах по-прежнему возможно образование гололедицы», — говорится в прогнозе.

В Москве температура воздуха в дневное время окажется в диапазоне от нуля до — 2 °C. В Подмосковье — от — 3 до +1°С. Синоптики отмечают, что температура в столичном регионе находится на 3−4 градуса ниже многолетних климатических значений.

Скорость ветра будет достигать 9 м/с. Атмосферное давление окажется выше нормы — 752 мм ртутного столба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в ближайшие четыре дня сохранится гололедица на дорогах. Потепление начнётся в завершение праздничных дней.