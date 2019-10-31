Париж, , 09:13 — REGNUM Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внесла в свою Сеть творческих городов 66 населённых пунктов, из них 16 находятся в Латинской Америке. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В настоящее время Сеть насчитывает 246 городов. Она раскрывает творческий потенциал своих членов в восьми тематических областях: декоративно-прикладном и народном искусстве, цифровом искусстве, музыке, дизайне, кинематографе, литературе и гастрономии.

Из латиноамериканских городов Сеть пополнили Арегва (Парагвай, декоративно-прикладное и народное искусство), Арекипа (Перу, гастрономия), Айякучо (Перу, декоративно-прикладное и народное искусство), Форталеза (Бразилия, дизайн), Гавана (Куба, музыка), Мерида (Мексика, гастрономия), Портовьехо (Эквадор, гастрономия) и ещё несколько городов.