Ростов-на-Дону, , 00:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону принят документ, который регламентирует порядок и размер оказания материальной помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Помимо единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей пострадавшие имеют право на финансовую выплату (при введении режима ЧС).

«Граждане, которые пострадали от локального пожара или подтопления тоже могут претендовать на единовременную материальную помощь (без введения режима ЧС)», — уточнили в администрации.

От 20 до 30 тыс. рублей полагается тем, кто утратил имущество, от 100 до 200 тыс. рублей — получившим вред здоровью, 500 тыс. рублей выплатят родственникам погибших.