Додома, , 09:37 — REGNUM Правительство Ирландии выделило один миллион евро Танзании на реализацию проекта по оказанию поддержки молодежи в области Кигома, в частности, предотвращению подростковой беременности.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, осуществлением четырехлетнего проекта, который охватит представителей молодого поколения из четырех округов области, занимается Фонд народонаселения Организации Объединенных Наций (UNFPA).

Посол Ирландии в Танзании Пол Шерлок сообщил, что проект «Моя молодость — моя сила» ориентирован на молодых людей, которые не смогли получить образование. Для них будут организованы лекции о вредных привычках, беременности, детских браках и сексуальном насилии.

«Образование в области репродуктивного здоровья, гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин играют жизненно важную роль в развитии страны. Именно это привело нас к партнерству с Фондом народонаселения в реализации этого проекта», — подчеркнул Шерлок.

Представитель Фонда Жаклин Махон добавила, что организация продолжит сотрудничать с правительством, чтобы гарантировать оказание помощи молодежи области, несмотря на трудности жизни, с которыми им проходится сталкиваться.