Найроби, , 09:20 — REGNUM Семья бывшего президента Кении Даниэля Тороитич Арап Мой заверила население страны в том, что здоровье бывшего главы государства в полном порядке.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, семья Мой опровергла сообщения СМИ о том, что бывший президент находился в больнице в тяжелом состоянии.

Представитель семьи Ли Нджиру призвал СМИ относится более серьезно к деталям при публикации новостей о состоянии здоровья бывшего главы Кении.

«Семья Мой была недовольна, когда увидела новости, распространяемые средствами массовой информации. С Даниэлем Мой все хорошо, он продолжает получать лечение от специалистов, за его состоянием следит его личный врач», — отметил Нджиру.