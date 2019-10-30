Рыльск, , 22:15 — REGNUM В Курской области локализовали пожар на полигоне твердых бытовых отходов в городе Рыльске, который начался ещё 19 октября. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Полигон твердых бытовых отходов эксплуатирует УМП «СУР». Ежедневно для локализации пожара на свалку привозят по 100 кубических метров грунта. Отрытого огня на полигоне уже нет, однако местами отходы продолжают тлеть. За свалкой круглосуточно следят. Полностью ликвидировать пожар планируют до конца недели.

«Было дано поручение администрации города Рыльска и руководителю организации, эксплуатирующей полигон УМП «СУР», увеличить объемы завозимого грунта для эффективности тушения», — рассказал председатель комитета экологии Курской области Константин Поляков.