Санкт-Петербург, , 16:30 — REGNUM На территории Ленинградской области в ближайшие дни произойдет серьезное ухудшение погодных условий. Ожидается мокрый снег, который будет сменяться дождем. В связи с этим дорожники просят водителей быть особенно внимательными и осторожными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, установить на транспортные средства зимние колеса.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 октября ночью местами возможен небольшой снег, а днем — осадки в виде снега и мокрого снега, местами с дождем. В ночные часы температура от — 3 до — 13 градусов, днем −1…+4 градуса

В пятницу, 1 ноября, в большинстве районов Ленинградской области также прогнозируется мокрый снег и дождь. В течение суток температура воздуха по области составит от — 2 до +3 градусов. В субботу, 2 ноября, ночью местами возможен небольшой снег, в отдельных районах — туман, днем — мокрый снег с дождем. Температура воздуха будет опускаться местами до — 9 градусов ночью, днем прогнозируется до 4 градусов тепла.

«Все подрядные организации, занятые в обслуживании федеральных автодорог в Ленинградской области и КАД Санкт-Петербурга, переведены на зимний режим работы. Все необходимые противогололедные материалы для обработки проезжей части и ликвидации зимней скользкости заготовлены в 100-процентном объеме», — сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Для расчистки федеральных трасс может быть задействовано 319 единиц спецтехники, в том числе 70 единиц на КАД Петербурга.