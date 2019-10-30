Санкт-Петербург, , 15:43 — REGNUM В текущем году на ремонт дорог в Петербурге из бюджета было выделено 5,2 млрд рублей, на конец октября ремонтные работы выполнены на 2/3. Об этом сообщил 30 октября начальник отдела ремонта дорог комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Николай Рыжов.

На сегодняшний день в Петербурге отремонтирована 91 улица. Общая площадь, на которой были выполнены работы, составляет 1 917,5 тысяч кв. метров.

Ремонт завершен на Тихорецком проспекте от Светлановского до Северного проспекта, проспекте Большевиков от улицы Коллонтай до Шуваловского проспекта, шоссе Революции от проспекта Металлистов до улицы Химиков, 16−17 линии, Народной улице и других адресах.

«Сейчас идут к завершению работы на 21 объекте, среди которых проспект Народного Ополчения, Выборгское шоссе, проспекты Энгельса, Непокоренных и улица Оптиков», — сказал спикер.

Также Рыжов принес горожанам и гостям города от лица комитета извинения за доставленные неудобства, связанные с многочисленными ремонтами дорог, начавшимися 27 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: На ремонт дорог Петербурга не хватает почти 7 млрд рублей