Хельсинки, , 15:02 — REGNUM Со 2 по 4 ноября на финляндско-российской границе ожидается большой наплыв автомобилистов. По прогнозам финских пограничников, эти три дня займут второе место по интенсивности пассажиропотока в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 октября в пресс-службе Пограничного отряда по региону «Юго-восточная Финляндия» Пограничной охраны Финляндии.

Такой прогноз связан с длинными выходными в России, которые увеличатся за счет Дня народного единства 4 ноября.

Заместитель командира Пограничного отряда, подполковник Юха Кивеля «Подготовьтесь морально к большому потоку автомашин на границе, запаситесь временем и терпением для прохождения контрольных мероприятий. По возможности, выбирайте более спокойные часы суток для следования через границу. Среди петербуржцев пункт пропуска «Нуйямаа-Брусничное» традиционно пользуется большой популярностью, но не стоит забывать о наличии двух соседних к нему пропускных пунктов — «Ваалимаа-Торфяновка» и «Иматра-Светогорск».

Финские пограничники рекомендуют автовладельцам въезжать в их страну уже на шипованной резине, так как на дорогах встречается гололедица.

Для упрощения прохождения процедур на границе российским автомобилистам на территории пункта пропуска надлежит следовать указателям и информационным табло.

«Оставайтесь на полосе движения, которую вы выбрали, сплошную линию пересекать запрещается, и смена ряда, как правило, приводит только к затруднению движения», — советует офицер Пограничного отряда по линии пограничного контроля капитан Киммо Сайнио.

Он также напоминает, что при выезде из страны с покупками «tax-free» можно обратиться к пограничному контролеру: пограничники проставляют штампы на чеки и квитанции о покупках.

В свою очередь, заместитель начальника отделения противодействия преступности, капитан Аки Ярвинен напоминает российским туристам, что в Финляндию запрещен ввоз фонариков-электрошокеров, пневматических пистолетов, газовых баллончиков, телескопических дубинок и других подобных средств. Также придется оставить дома антирадар или радар-детектор.

«Еще хотелось бы напомнить, что в Финляндии пограничники и таможенники тестируют состояние водителей на границе. Так что не садитесь за руль если хоть немного подозреваете, что в вашем организме могут быть остатки алкоголя или наркотических веществ», — подчеркивает капитан Ярвинен.

«Здесь, на юго-восточной границе, мы находимся в полной готовности» — заявляют финские пограничники.