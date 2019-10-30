Краснодар, , 14:20 — REGNUM Уголовное дело по статье ст. 357 УК РФ — «Геноцид» возбуждено Следственным комитетом по факту убийства 214 воспитанников Ейского детского дома в Краснодарском крае в 1942 году. Дело возбуждено по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов, сообщили 30 октября в Следственном комитете России.

Как установлено по архивным материалам, на территории Краснодарского края в 1942—1943 годах находилась Зондеркоманда СС-10 «а», возглавляемая Куртом Кристманом (кличка доктор Ронда) — нацистским военным преступником.

9 и 10 октября в ходе карательных операций, направленных на убийство советских граждан, «члены Зондеркоманды СС-10 «а» с участием начальника Гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача Гестапо Штрауха, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома города Ейска», сообщили в СК.

После освобождения Кубани от нацистов в 1943 году в районе Широчанского хутора были найдены тела 214 убитых советских детей.

В СК уточнили, что часть организаторов геноцида были осуждены за совершенные преступления, но Бедедекер, Кандлер, Штрауха и иные неустановленные лица, в том числе военнослужащие Зондеркоманды СС-10 «а» наказания не понесли.

«СК России, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, имеет все основания для производства расследования действий указанных лиц, поскольку в соответствии с Уставом Международного Военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности, и такие преступления не имеют срока давности», — подчеркнули в Следственном комитете, отметив, что ни одно преступление нацистов не должно остаться безнаказанным.