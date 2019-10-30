Санкт-Петербург, , 14:20 — REGNUM Финансирование системы электронных медицинских карт в Петербурге потребует 1,9 млрд рублей в 2020 году. Об этом сообщил 30 октября губернатор северной столицы Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Беглова, внедрение единой медицинской карты в Петербурге необходимо.

«Цифровая история болезни сэкономит время пациентов и врачам даст возможность делать более качественные выводы о причинах заболеваний», — сказал градоначальник.

Он добавил, что проект «бережливая поликлиника» должен быть завершен для детских учреждений Петербурга в текущем году, а для взрослых — до конца 2020 года.

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